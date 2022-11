Alla Cattedrale di Civitavecchia si discute su "Il servizio della Carità nella Chiesa e nell'Ordine di Malta" • Terzo Binario News

Il convegno si svolgerà venerdì 18 Novembre alle 17

Organizzato dalla Delegazione di Viterbo – Rieti del Sovrano Militare Ordine di Malta, il 18 novembre 2022 alle ore 17.00 presso la Cattedrale di Civitavecchia si terrà un importante convegno su “Il servizio della Carità nella Chiesa e nell’Ordine di Malta”.

All’evento sarà presente il Gran Priore di Roma, Balì Fra’ John Critien, unitamente alle massime autorità religiose, civili e militari del territorio.

Tra i relatori, Mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia – Tarquinia, che tratterà il tema “Il Servizio della Carità nella Chiesa di oggi” mentre Mons. Andrea Ripa, vescovo tit. di Cerveteri e Cappellano Capo del Gran Priorato di Roma,terrà una relazione su “La Carità come obsequium nel carisma melitense”.

Si tratta di un convegno significativo per la diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, che arriva a compimento del cammino sinodale nel quale il Vescovo Ruzza ha chiesto più volte di “entrare in una dinamica sincera di ascolto”, per provare a far sentire la voce di chi fatica di più a vivere nella nostra diocesi, perché non ha persone su cui poter contare, una casa, un lavoro, cibo sufficiente, la possibilità di curarsi, di partecipare dignitosamente alla vita sociale”.

All’appello del Presule ha , peraltro, subito risposto l’Ordine di Malta attraverso il Gruppo Assistenza Beneficenza Carità (A.B.C.) di Civitavecchia , intensificando le proprie attività caritatevoli e assistenziali.