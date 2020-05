Alitalia, Califano (Pd): "Bene azione Governo per rilanciare compagnia" - Terzo Binario News

“Le parole del ministro Patuanelli sulla nuova Alitalia, in risposta all’interrogazione del senatore Bruno Astorre, sono di buon auspicio. Già il fatto che il capitale iniziale non sarà inferiore ai 3 miliardi di euro fa ben sperare sulle prospettive a lungo periodo”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Il nostro Paese deve tornare ad avere una compagnia di bandiera competitiva e innovativa. Abbiamo bisogno di una gestione e di un management nuovi, che si discostino dal passato. E non di spezzatini ed esternalizzazioni. Dobbiamo tornare a puntare sulle nostre maestranze, riportare la manutenzione ‘in house’, valorizzare i dipendenti e non trasformarli ogni volta nel capro espiatorio di errori altrui. Alitalia fa parte della nostra storia, della nostra cultura. L’importanza di avere una nostra compagnia di linea l’abbiamo toccata con mano in questa momento drammatico di emergenza Covid, quando i nostri aerei hanno fatto la spola nel Mondo per riportare i nostri connazionali a casa”.