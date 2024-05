Aliante a motore si ribalta e si schianta contro la recinzione di una abitazione • Terzo Binario News

In fase di rullaggio un aliante a motore e’ finito fuori pista. L’episodio è avvenuto a Nettuno, intorno alle 8,55 di oggi, in via Rocca di Mezzo. Feriti marito e moglie. L’uomo, 63 anni, e’ stato elitrasportato all’ospedale San Camillo. La donna, 64 anni, e’ stata condotta al nosocomio di Anzio. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente aereo e’ avvenuto al momento del decollo: in sostanza, il mezzo ha perso la traiettoria della pista. Poi l’impatto contro un fosso: si è ribaltato e si è’ schiantato addosso la recinzione di una abitazione. Sul posto la Polizia.

c.b.