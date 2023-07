Alghe tossiche a Capolinaro: divieto di balneazione a Santa Marinella Nord • Terzo Binario News

Non balneabili le acque di Capolinaro.

Ordinanza emessa dal sindaco Pietro Tidei a seguito dei rilievi Arpa effettuati il 18 luglio in cui è emersa la presenza di alghe tossiche come Ostreopsis ovata (la stessa trovata al Pirgo di Civitavecchia e anche in quel caso venne emessa un’ordinanza di non balneazione), Coolia monotis e Prorocentrum lima.

Scrive l’Arpa: “In riferimento all’oggetto si comunica, per quanto di competenza, che gli esiti analitici del campione di acqua di mare NRG 2023014743 del 18/07/2023, prelevato durante le attività di cui all’oggetto nel punto n. 38 denominato Capo Linaro (ID: IT012058097A003) nel Comune di Santa Marinella, secondo quanto riportato nelle linee guida dell’allegato C del Decreto Interministeriale 30.03.2010 e ai sensi dell’art, 3 del medesimo decreto attuativo del D.Lgs 116/08, hanno evidenziato la presenza di Ostreopsis ovata, Coolia monotis e Prorocentrum lima”.

L’ordinanza di Tidei: “Divieto temporaneo di frequentazione dell’arenile e di balneazione, in particolare in caso di venti forti provenienti dal mare che possono favorire la formazione ed il trasporto di aerosol marino, nel tratto di arenile denominato Capo Linaro di questo Comune individuato come punto n. 38 – ID

IT012058097A003;

di non raccogliere e consumare molluschi se prelevati in corrispondenza dell’area oggetto della fioritura delle alghe Ostreopsis cf. ovata ed acquisire sempre molluschi di provenienza controllata;

di allontanarsi immediatamente dalla spiaggia in presenza di sintomi ricollegabili all’alga tossica (eritemi, congiuntiviti, rinorrea, tosse, ecc…)”.