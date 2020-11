Alberi caduti a San Liborio e Braccianese: notte di lavoro per i pompieri di Civitavecchia - Terzo Binario News

Gli interventi per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia si sono protratti per tutta la notte, a causa delle avverse condizioni meteo.

Si sono recati a San Liborio causa caduta di un albero di grandi dimensioni sulla sede stradale. Si è continuato sulla Braccianese Claudia per un altro albero caduto.

La nottata si è conclusa con altri interventi di routine, come ascensori bloccati e danni d’acqua. Fortunatamente, in tutti gli interventi affrontati, non ci sono stati feriti.