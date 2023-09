Al via oggi la C1 di futsal: Civitavecchia ospite del Poggio Fidoni • Terzo Binario News

Domani tocca invece a Santa Severa impegnato a Casalotti

Esordio in anticipo per la Futsal Civitavecchia che inaugura la stagione 2023-2024 del girone A di C1 a Poggio Fidoni, nel Reatino.

Questa sera alle 21 i nerazzurri scendono in campo mentre la Santa Severa Futsal parte domani alle 15 a Casalotti.

Entrambe le compagini di zona avevano strutturato le rose immaginando la presenza degli under 21 fra campo e panchina. Invece l’obbligo è stato cancellato sia in C1 che in C2, tanto che non debbono essere presenti neanche più in panchina.

Dunque per i civitavecchiesi partenza a Poggio Fidoni, contro una formazione “cadetta” visto che l’altra milita in serie B (e infatti gioca di sabato). «Meglio così, una trasferta scomoda ce la togliamo subito – ammette mister Umberto Di Maio anche se resta una partita disagevole sotto l’aspetto logistico». Dal punto di vista della lista gara, assenti Tiziano Moretti per problemi fisici e Lorenzo Appetecchi per lavoro; fastidio per Jacopo Mancini che ci sarà. «La squadra ha disputato dei buoni precampionato e preparazione fisica. Oggi giocheremo con una formazione inesperta visto che gli unici ad aver già giocato in categoria sono Cleri, Bellumori, Donati, Mondelli e Pernelli. Si va a giocare per vincere, sebbene egli avversari impieghino due stranieri. Si gioca su di un parquet ridotto a circa 28 metri di larghezza dove speriamo di applicare quanto di buono fatto di recente. La superficie veloce? Un’incognita, come tutto il resto», la conclusione di Di Maio.

Domani alle 15 invece tocca ai santaseverini impegnati su un un campo in sintetico «piccolo e con rischio di pioggia – afferma il tecnico Vincenzo Di Gabriele – e come esordio ci sono tante incognite. Nel caso si tramutassero in situazioni positive ci divertiremmo, altrimenti sarebbero guai». Solo che ci sono squalifiche da scontare per i neroverdi, il che complica la questione: «È un problema perché mancano Petito e Maggi oltre a Trombetta bloccato dal lavoro. Tolti Morra, Tiberi, Gaone e Nistor, gli altri son tutti under 21. Mi resta però la curiosità di conoscere la categoria e i giocatori e va capito noi dove e come possiamo collocarci in questa realtà nuova. Questa non è la stessa squadra dell’anno scorso e la salvezza resta l’obiettivo da raggiungere».