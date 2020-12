Al via la raccolta degli oli usati dalle utenze domestiche: si comincia dal Municipio V - Terzo Binario News

Prende il via oggi, nel Municipio V, la raccolta degli oli vegetali ed animali esausti dalle utenze domestiche. Si tratta di una raccolta dedicata che sarà estesa progressivamente all’intera città grazie all’impegno dell’AMA e del CONOE, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli esausti.

Gli oli vegetali utilizzati in cucina per i condimenti, le fritture e le conserve alimentari potranno essere conferiti negli appositi contenitori collocati sul territorio presso alcune sedi scolastiche, presso le sedi del Municipio e nel Centro di raccolta AMA Villa Gordiani. Per gli oli raccolti potrà così avere inizio un ciclo virtuoso di recupero finalizzato alla produzione di biocarburanti e di glicerine per i saponi evitando il rischio di contaminazione e di inquinamento attraverso gli scarichi domestici. Basti pensare che 1 chilo di olio vegetale esausto è in grado di inquinare una superficie d’acqua pari ad un chilometro quadrato, un’estensione corrispondente a 140 campi di calcio.

“Si tratta di un’iniziativa dal forte impatto sia in termini di sostenibilità ambientale che di incremento della raccolta differenziata. L’iniziativa verrà estesa progressivamente in tutte le aree della città, anche tramite un’apposita campagna di sensibilizzazione. Come istituzione riteniamo ineludibile costruire percorsi di sensibilizzazione culturale in grado di responsabilizzare i cittadini”, commenta la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il servizio di raccolta dedicata si avvia domani, unitamente ad una campagna di comunicazione con il claim “RaccOLIO” rivolta ad informare adeguatamente i cittadini della zona. I contenitori per la raccolta sono collocati:

Sedi del Municipio V• Via di Torre Annunziata, 1• Via Giorgio Perlasca, 39• Via Prenestina, 505• Via Palmiro Togliatti, 983. L’accesso è consentito a tutti i residenti negli orari di apertura delle sedi municipali; Sedi Scolastiche • Istituto di Istruzione Superiore Di Vittorio- Lattanzio – via Teano 223. Apertura a tutti i residenti ore 9-13;• Scuola Primaria Iqbal Masih – via F. Ferraironi, 38• Scuola Primaria Romolo Balzani – via Romolo Balzani 55• Scuola Primaria Carlo Pisacane, via Acqua Bullicante, 30• Scuola dell’Infanzia Guattari, via U. Guattari, 55• Scuola Secondaria di I grado F. Baracca, via U. Guattari, 45. Servizio di raccolta riservato alle famiglie degli studenti e al personale scolastico; Centro di raccolta AMA Villa Gordiani – Via Teano 38 – Apertura a tutti i residenti, giorni feriali ore 7-12 e 14-19, la domenica ore 7-13.

“Ringraziamo gli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale e il Municipio V per il lavoro svolto in sinergia. Grazie al nuovo protocollo di intesa promosso dall’Assessorato estenderemo il servizio in tutta la città a partire dai mercati rionali”, sottolinea l’Assessora ai Rifiuti Katia Ziantoni.