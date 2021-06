Al via il primo weekend di "Vivi il Castello delle Meraviglie" a Santa Severa - Terzo Binario News

Al via il primo weekend di “Vivi il Castello delle Meraviglie”, la rassegna estiva, curata per gli eventi del venerdì e sabato dall’Associazione Culturale Zip Zone, del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Un polo di aggregazione sociale e di condivisione culturale in riva al mare, una location magica e unica con un ricco cartellone di musica e spettacoli dal vivo.

Con “WEEKEND AL CASTELLO”, la rassegna curata dall’Associazione Culturale Zip Zone, tanti appuntamenti di musica dal vivo, spettacoli teatrali, stand-up comedy, laboratori per bambini e molto altro. Il programma si apre venerdì 2 luglio con le performance a ingresso gratuito (con prenotazione fino a esaurimento posti) di SCOMODO BANG!BAND (ore 19:30), brass band composta da 12 membri under 25 nata all’interno della redazione della rivista Scomodo, e di VAZZANIKKI (ore 20:00), giocosa resident band che ha accompagnato le due stagioni dell’irriverente programma di successo di RAI 2 “Una pezza di Lundini”. Al termine delle esibizioni verrà proiettata la partita “ITALIA vs BELGIO” per tifare tutti insieme gli azzurri in questi quarti di finale (Ingresso libero fino a esaurimento posti , prenotazione fortemente consigliata su weekendalcastello@gmail.com).

Sabato 3 luglio la regina del palco sarà NADA, una delle voci più iconiche della canzone italiana che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro “Il cuore umano” (Atlantide), diventato la fiction di successo “La bambina che non voleva cantare” trasmessa a marzo su RAI 1. La cantante toscana si esibirà nella performance musicale “Nada Duo”, dedicata ai suoi brani più celebri come il successo di Sanremo ‘69 “Ma Che Freddo Fa”.

Tante inoltre le attività pre serali che accompagneranno tutti gli eventi dei WEEKEND AL CASTELLO: sia venerdì 2 che sabato 3 luglio i bambini potranno divertirsi con l’installazione pittorica e il laboratorio di giochi antichi a cura di Officine Perfareungioco “CARTONI ANIMALI”. Sabato 3 luglio inoltre da non perdere le LEZIONI DI YOGA sulla Spianata dei Signori, in attesa dell’inizio dei concerti.