Al via gli interventi su strade e cigli di Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa i cittadini che avranno inizio diversi interventi di rifacimento del manto stradale. I primi lavori interesseranno via delle Folaghe e un tratto di via degli Aironi.

Successivamente, prenderanno il via i lavori di rifacimento integrale su via del Porto, via Ruspoli e via Torre Perla.

Nel corso della prossima settimana inizieranno inoltre le operazioni di taglio dell’erba lungo i cigli stradali delle strade agricole.

Si partirà con tutte le vie della zona di Torre Flavia, per poi proseguire su via del Boietto e su altre strade che verranno individuate in seguito. Un impegno, quello dell’Amministrazione di 6,7mln di euro che va a definire ulteriormente l’opera di riqualificazione delle strade di gran parte della città.

“Sta partendo l’importante progetto che completerà il ripristino delle strade di campagna e dei marciapiedi. Questa Amministrazione si è da sempre impegnata a restituire dignità a decine di chilometri di strade di Ladispoli e continueremo a farlo. Ci scusiamo in anticipo per eventuali disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini.