Quasi un milione di euro per il rifacimento del manto stradale: firmato il contratto tra Comune di Cerveteri e ditta vincitrice della gara pubblica • Terzo Binario News

L’Assessore Matteo Luchetti: “Cantieri aperti nel Capoluogo, a Cerenova, Campo di Mare e Sasso, avranno una durata di poco più di tre mesi”

“Partiranno nei primi giorni di luglio i cantieri per il rifacimento del manto stradale di numerose vie del territorio comunale di Cerveteri, dal capoluogo alle Frazioni. Questa mattina, l’Ufficio Opere Pubbliche ha completato interamente l’iter burocratico che ha portato alla consegna dei lavori alla Ditta Elpidia 2000 srl, risultata vincitrice della gara pubblica indetta dal Comune di Cerveteri. La durata totale dei lavori, che interesseranno Cerveteri capoluogo, Cerenova, Campo di Mare e il Sasso, è stimata in 95 giorni”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, a seguito della firma del contratto tra Ente e Ditta che eseguirà lavori, pari quasi a un milione di euro comprensivi di progettazione, direzione lavori e oneri per la sicurezza.

Matteo Luchetti assessore

Le strade interessate a Cerveteri capoluogo sono, Via Ezio Brandolini, Via Umberto Badini, Via Rio dei Combattenti, Via della Lega e Largo Almunecar. A Cerenova, lavori in Via Fiesole, Via Satrico e Via Tuscolo, mentre a Campo di Mare verrà rifatto il manto stradale di Via delle Azalee e via dei Convolvoli. Al Sasso, nuovo manto stradale per Via Patrizi Montoro.

“Lavori importantissimi che andranno a rifare totalmente il manto stradale in strade che necessitavano di intervento – ha aggiunto l’Assessore Matteo Luchetti – soprattutto per alcune delle strade di Cerveteri Capoluogo e Cerenova, i lavori interesseranno una serie di strade di collegamento e sulle quali, nei periodi di apertura delle scuole, transitano centinaia di autovetture. Questi lavori, di natura straordinaria e sui quali insieme al personale dell’Ufficio Opere Pubbliche, avranno una durata totale di poco più di tre mesi”.

“Oltre al Capoluogo, come detto, riguarderanno anche il resto del territorio – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – in particolare a Cerenova vedranno interessate via Fiesole, via Tuscolo e via Satrico, strade per le quali da tempo i cittadini ci chiedevano un intervento di rifacimento concreto”.

“Giunti a questo punto, con il contratto firmato, è con piacere che ringrazio il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche per il lavoro svolto – conclude l’Assessore Matteo Luchetti – ed in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, il Responsabile del Servizio Flavio Nunnari, il Geometra Federico Feriozzi, sempre prezioso ed estremamente puntuale e disponibile e tutto il personale dipendente”.