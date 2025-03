Al via da domani le potature in viale Guido Baccelli a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, informa che a partire da domani, 19 marzo, avranno inizio le attività di manutenzione delle alberature stradali su Viale Guido Baccelli, nell’ambito del programma di gestione del verde urbano della città, per l’intervento sono stati stanziati 107.000 euro.

Gli interventi, che rientrano nel piano di Manutenzione delle alberature stradali su Via Roma e Viale Guido Baccelli, si rendono necessari per garantire la salute degli alberi, la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. Le ultime potature effettuate in questa area risalgono infatti alla stagione silvana 2018/2019, e il nuovo intervento permetterà di eliminare rami secchi, migliorare la stabilità delle piante e prevenire eventuali rischi per la viabilità e il passaggio pedonale.

“L’attenzione alla cura del verde pubblico è un elemento fondamentale per il decoro e la sicurezza della nostra città – dichiara l’Assessore Giannini – Gli alberi di Viale Guido Baccelli necessitano di una manutenzione mirata per tutelarne la salute e garantire la sicurezza della cittadinanza. Grazie alle analisi svolte dagli agronomi, si procederà con potature specifiche e, dove necessario, con l’abbattimento di esemplari compromessi, nel pieno rispetto del patrimonio arboreo cittadino.”

L’Amministrazione invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a collaborare per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, che interesseranno progressivamente l’intero viale.