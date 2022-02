Al Traiano di Civitavecchia Biagio Izzo, Maurizio Battista e il duo Nicolai – Di Battista - Terzo Binario News

Sarà una primavera ancora più ricca di colori al Teatro Traiano!

Grazie alla collaborazione tra ilComune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, tre nuovi appuntamenti andranno ad aggiungersi al ricco programma della stagione teatrale proponendo serate spensierate da vivere nella sala del Teatro Traiano.

Per il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco «è una bella sensazione poter proporre nuovi appuntamenti al Traiano, all’insegna del sorriso e dello stare insieme. La primavera è un momento di rinascita, e sentiamo tutti il desiderio di uscire da questo lungo periodo segnato da chiusure e limitazioni che hanno condizionato la nostra vita. Saluto questa rassegna come momento di speranza per tornare tutti noi, finalmente, a respirare aria nuova».

«La possibilità di integrare un’importante proposta culturale come quella del Teatro Traiano con ulteriori spettacoli e un concerto che danno la misura della vivacità del teatro italiano, ci rende molto contenti soprattutto in questo momento storico. Maurizio Battista e Biagio Izzo sono portatori di uno sguardo ironico e tagliente che è fondamentale e vitale per rapportarsi con la società. Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà anche il concerto di Stefano Di Battista, un grande sassofonista, e Nicky Nicolai, una delle più importanti voci del jazz» afferma ATCL.

Si parte venerdì 8 aprile ore 21 con Maurizio Battista con il nuovo spettacolo Tutti Contro Tutti. Lo stile, suo marchio di fabbrica, è sempre brillante e tagliente, ma al tempo stesso commosso e affettuosamente partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda, senza dimenticare l’ironia che lo contraddistingue e che rende la vita più leggera! È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

Venerdì 6 maggio ore 21 una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, Tartassati Dalle Tasse vede protagonista Biagio Izzo in scena con Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, Adele Vitale. Lo spettacolo narra la vicenda di Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, napoletano, imprenditore nel settore della ristorazione: il classico “self made man”, che da nipote e figlio di baccalaiuolo si ritrova ora proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda. Dopo varie vicissitudini si trova costretto a risolvere il quesito che angustia la stragrande maggioranza di noi: come è possibile che due parole che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, quando si uniscono si contraggono dolorosamente come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?

Sabato 14 maggio ore 21 un grande concerto offerto alla cittadinanza, Ma perché mi inviti a cena con Stefano Di Battista e Nicky Nicolai nell’ambito del Festival Itinerante nel territorio nazionale promosso da BPER Banca “Sipario – arte a teatro”. Nel mese di maggio 2022 “Sipario” vedrà alcune tappe nei luoghi della Cultura del Lazio, della Toscana e delle Marche, territori ricchi di arte teatrale e musicale e celebri per la programmazione di assoluto prestigio, da cui nasce la proposta di questa rassegna improntata alla buona musica. Gratuito su prenotazione.

Biglietti

Maurizio Battista in Tutti Contro Tutti

Platea: euro 33,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 33,00 + 2,00 prev.

Balconata: euro 33,00 + 2,00 prev.

Biagio Izzo in Tartassati Dalle Tasse

Platea: euro 33,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 27,00 + 2,00 prev.

Balconata: euro 22,00 + 2,00 prev.

Concerto Stefano Di Battista e Nicky Nicolai

Evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

botteghino@teatrotraianocivitavecchia.it

www.teatrotraianocivitavecchia.it

www.atcllazio.it

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo: domenica e festivi 16.00 – 17.30