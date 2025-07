Al teatro Claudio il saggio spettacolo del "Centro Artistico Balletto di Tolfa" • Terzo Binario News

Alle 21 di domenica sul palco gli allievi della professoressa Marilena Ravaioli

Domenica sera, alle 21, il teatro Claudio di Tolfa ospita il saggio spettacolo degli allievi del Centro Artistico Balletto di Tolfa, dal titolo “Emozioni e movimento, la tecnica e l’anima”

Il Centro è una realtà nata più di 50 anni fa, consolidatasi con la direzione artistica della professoressa Marilena Ravaioli come centro di studio, formazione e promozione dell’arte della danza. Anche stavolta gli allievi sono giunti al momento forse più emozionante: lo spettacolo di fine anno.

Che sarà una kermesse di coreografie di danza classica, modern, contemporaneo e Hip hop. La parte forse che desta più curiosità è quella della Dance Opera , un racconto coreutico avvolgente dove gli allievi oltre a danzare si immedesimano nei personaggi e nei ruoli assegnati: Aladin e la principessa Jasmine rivivranno la loro storia d’amore affiancati dalla ladruncola scimmietta Abu, da bellissime danzatrici orientali, da simpatiche guardie e dal famigerato e burlone Tappeto magico.

Le coreografie sono curate da Marilena Ravaioli con un’ attenzione particolare a quelle Neoclassiche. Due le coreografie di contemporaneo curate da Francesca Moro.

Nel gran finale torna ancora la Danza aerea :le allieve volteggerano in aria sia sui tessuti che sul cerchio aereo.

“Il titolo Emozioni e movimento la tecnica e l’anima rappresenta in pieno la sintesi del nostro spettacolo, dove le emozioni provate vengono regalate al pubblico, dove accanto alla tecnica i ragazzi interpretano con l’espressività e la lotro anima – dice la Ravaioli -. Una emozione che unisce il nostro gruppo, uno spettacolo vissuto come ogni anno dall’intera squadra di allieve coadiuvate dalle mamme, indispensabili per i cambi abito e che vivono questi momenti con divertimento e gioia”.

Ecco i nomi dei danzatori: Silvia Piramidi, Emma Trovarelli, Mattia Vecchioni, Gaia Arconi, Elisa Baldini, Sara Cascianerlli, Mya Buzzi, Flavia Di Biagio, Elisa Falcioni, Luna Finori, Gioia Mellini, Ilenia Paradisi, Victoria Parisi, Greta Pasquali, Ginevra Stefanini, Gioia Vecchioni, Tommaso Esposito, Riccardo Copponi, Emanuela Cristiani, Denis Fronti, Noemi Lapucci,Naike Mocci, Mia Paglioni, Giorgia Paradisi, Flaminia Pasquini, Rita Pasquini, Azzurra Rech, Emma Rotaru, Martina Bucci, Giorgia Carducci, Livia Fantauzzi, Beatrice Gentili, Emma Stefanini, Rossella Tarantino, Michela Granella.