Ariel aspetta ancora una famiglia che la ami • Terzo Binario News

ARIEL è una splendida cagnolona di taglia grande e 7 anni di età. Ariel è una creatura tranquilla ed estremamente equilibrata, perfetta con i suoi simili, sia maschi che femmine.

Non è compatibile con i gatti, ma è bravissima con le persone e ideale anche per famiglie con bimbi. Ariel attende da troppo tempo il suo momento, è ora che arrivi una famiglia anche per lei!

Ariel è sana e sterilizzata, si trova in provincia di Viterbo e si affida al centro/nord previo iter affido. No soluzioni solo giardino, no box, vogliamo che Ariel sia accolta in famiglia.

NON FACCIAMOLA ATTENDERE ANCORA! Francesca 3342914009