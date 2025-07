Solidarietà, giornata di festa a Tolfa per le mamme e bambini del progetto "Coccinella" de "Il Ponte" • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Una giornata di festa, in mezzo alla natura, nonostante il caldo.. E’ quella trascorsa giovedì 3 luglio nella campagna tolfetana dal gruppo delle giovani mamme del progetto Coccinella de “Il Ponte”, centro di recupero per dipendenze di Civitavecchia .

Il nutrito gruppo di ragazze – accompagnate dai loro bambini, da uno pochi mesi a un paio più grandicelle, e dalle loro operatrici – era di ritorno dal consueto soggiorno di riflessione e si è fermato per il pranzo nella struttura dell’associazione “Il Paddock”, sulla strada del Marano a qualche chilometro fuori il centro abitato di Tolfa. I bambini hanno giocato all’ombra della quercia e ammirato i simpatici alpaca.

Qui poi hanno apprezzato l’ottima cucina della padrona di casa Patrizia Botticelli, che ha offerto il pranzo, con la collaborazione del vapoforno “La Spiga” e della pasta all’uovo “La Ruvida” che hanno regalato pane giallo e fettuccine all’uovo.

Alla lunga tavolata hanno preso parte anche il presidente del Centro, l’avvocato Pietro Messina, accompagnato da Benedetto Marasà, del direttivo. Entrambi hanno ringraziato gli ospiti Patrizia e suo marito Walter Minotti per la calorosa accoglienza, donando loro dei ricordi. L’operatrice Daniela, oltre a regalare a Patrizia e Walter il diario delle attività e del percorso anche spirituale di quest’anno delle Coccinelle, ha salutato le ragazze che stanno per ultimare il progetto, nonchè coloro che, avendo già concluso il percorso, erano presente. Come Angelica, pure lei prodiga di ringraziamenti e apprezzamenti per tutti gli operatori e i volontari che orbitano attorno a “Il Ponte”, in molti ambiti, dalle cucine al settore studio.

Gustato pure il tiramisù di Patrizia e la crostata di Emanuela, la festa è proseguita a lungo sulle parole e note del karaoke.