Al teatro Claudio di Tolfa tre appuntamenti col "Festival degli Atti Unici" • Terzo Binario News

Giovedì e venerdì alle 21 e domenica dalle 17 in scena nove compagnie. Nella serata finale si celebra il trentennale de “Il Barsolo”

Il teatro Claudio di Tolfa si prepara ad ospitare la settima edizione del “Festival degli Atti unici”, un concorso che ha il patrocinio del Comune del paese collinare ed è organizzato dalla compagnia stabile locale “Il Barsolo”.

Per l’edizione 2025 – che si terrà per due sere giovedì e venerdì 22 e 23 poi dalle 17 di domenica 25 maggio – sono in gara ben 9 compagnie filodrammatche del territorio e non solo.

“E’ il settimo anno del Festival intitolato ad Antonio Orchi – spiega la direttrice artistica de “Il Barsolo”, Simona De Paolis – e stavolta la partecipazione è davvero ampia, oltre a sette gruppi di Civitavecchia, Tarquinia e Viterbo ce ne sono due che arrivano da Pomezia e da Pisa. Inoltre, dato che celebriamo il trentennale de “Il Barsolo”, l’ultima serata si chiuderà con la proiezione di un filmato sull’attività della compagnia, in cui ci sarà un momento molto commovente: una poesia letta da Giovanni Padroni, recentemente scomparso”.

Mentre il pubblico assisterà al filmato si riuniranno le giurie, popolare e tecnica, per stabilire i vincitori, che riceveranno un premio in denaro. Queste le categorie: migliore atto unico, migliore regia, migliore attore, migliore attrice, migliore attore e attrice caratteristici, premio della critica. I giurati, oltre alla De Paolis, sono l’attore e regista Franco Caraffa, l’attore Sergio Cecchetti, l’ex assessora, insegnante e poetessa Tomasa Pala e la giornalista Cristiana Vallarino. A siglare l’evento – che è a ingresso libero – un buffet nel foyer.