Pd Tolfa: "Il Comune esponga la bandiera palestinese sul municipio" • Terzo Binario News

Presentata una mozione urgente anche perchè l’Italia ne riconosca formalmente lo Stato

Il Partito Democratico di Tolfa ha depositato in Consiglio Comunale una mozione urgente per chiedere l’esposizione della bandiera palestinese sulla sede del Municipio e il riconoscimento formale dello Stato di Palestina da parte dell’Italia. Una proposta chiara, motivata dall’urgenza di reagire al silenzio e all’indifferenza che circondano la tragedia in corso.

Abbiamo preso spunto dalla mozione approvata nei giorni scorsi dal Municipio II di Roma, che ha avuto il coraggio di prendere posizione con un atto semplice ma potente: esporre la bandiera della Palestina in segno di solidarietà e denuncia.

Oggi non è più possibile restare neutrali. Di fronte a oltre 35.000 morti nella Striscia di Gaza – tra cui migliaia di bambini – e alla distruzione sistematica di ospedali, scuole, campi profughi e infrastrutture civili, è nostro dovere morale e politico alzare la voce.

La Corte Penale Internazionale ha recentemente richiesto mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Yoav Gallant, accusandoli di crimini di guerra e contro l’umanità, tra cui lo sterminio, l’uso della fame come arma e l’uccisione intenzionale di civili. Un atto giudiziario che conferma quanto le denunce delle organizzazioni umanitarie e delle Nazioni Unite ripetono da mesi.

Nel testo della mozione, il PD Tolfa chiede al Sindaco e alla Giunta:

di esporre la bandiera palestinese sulla facciata del Comune;

di condannare pubblicamente il massacro in corso, sostenendo le indagini della Corte Penale Internazionale;

di chiedere al Governo italiano il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, come hanno già fatto oltre 140 Paesi membri dell’ONU.

Esprimere solidarietà non significa schierarsi contro qualcuno, ma schierarsi con la vita, con la giustizia e con il diritto internazionale. Sostenere la libertà e la dignità del popolo palestinese oggi è un dovere di ogni istituzione democratica. Il nostro Comune può e deve fare la sua parte.

Non si tratta solo di un gesto simbolico: è un messaggio politico e umano che dice basta alla violenza, basta all’impunità, basta all’indifferenza.