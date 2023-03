Al Rifugio degli Elfi a Cerveteri si parla di antropologia e cultura indigena, l’ingresso è gratuito • Terzo Binario News

Il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi è lieto di invitarvi Martedi 28 marzo alle ore 17:30 ad una delle tappe del progetto antropologico “CirKula.r” un ‘format’ sociale e culturale che ingaggia creatività e relazioni interpersonali.

Verranno illustrate le dinamiche di partecipazione e story telling del rituale Kula, tipico delle Isole Kiriwina (ex Trobriand) e la possibilità di interagire in un Format in presenza assolutamente inedito.

CirKULA.r prende ispirazione proprio da un rituale complesso messo in atto dagli indigeni: il Kula Ring, scoperto ad inizio ‘900 dall’antropologo ed etnografo Malinowski, nell’arcipelago delle isole Trobriand.

Esso consiste in un costante scambio di collane di conchiglie e bracciali ‘donati’ per un periodo agli abitanti sconosciuti di isole vicine affinché si arricchiscano di contributi personali e creativi. Il Kula avviene su rotte stabilite, permettendo legami duraturi e scambi di prodotti e consentendo una microeconomia basata sul dono.

CirKULA.r pone una sfida di fronte alla modernità digitalizzata e al distanziamento cibernetico: ritrovare il valore ‘materico’ della reciprocità.

Il manufatto, al cui interno è inserita una chiavetta USB, può essere passato di mano in mano così che ognuno possa aggiungere il proprio contributo e trasformarlo in uno scrigno depositario di un collettivo psichico in cui emozioni, creatività, desiderio, passione prendono la forma dello scambio e della condivisione.

La collana è realizzata da Laura Buffa per Alter Equo attraverso l’upcycling delle bottiglie di plastica Pet restituite dal mare, raccolte sulle spiagge laziali e lavorate a caldo con uso di smalti. Il tema degli scarti e dei detriti plastici nei mari fa da complemento al progetto in un’ottica di recupero, preservazione e circolarità della materia.

Project Management: Roberto Della Ceca

Art: Laura Buffa per Alter Equo

P.R.: Eleonora Raimondi

Model: Giorgio Ricci

Per Info: Tel. 069943140

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO – POSTI LIMITATI