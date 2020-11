Al nono mese di gravidanza e in coma: ragazza al San Camillo con elisoccorso, il bimbo è vivo - Terzo Binario News

La giovane madre al momento è in prognosi riservata

Un ragazza al nono mese di gravidanza e in coma è giunta, con l’elisoccorso, all’ospedale San Camillo. Lo ha riferito Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.

La donna, ha continuato D’Amato, “è stata presa in carico dall’equipe dei rianimatori del San Camillo. Stabilizzata in venti minuti e sottoposta a monitoraggio fetale, esame tac e risonanza magnetica encefalo, è stata poi trasferita in sala operatoria dove è stata sottoposta, con l’intervento di ginecologi e neonatologi, a taglio cesareo”.

“Il bambino è vivo ed è in neonatologia e la ragazza è stabile, in prognosi riservata. Questa è l’azienda San Camillo orgoglio del servizio sanitario regionale. Rivolgo un ringraziamento a tutti i professionisti che stanno combattendo in prima linea il Covid non tralasciando l’assistenza verso le altre patologie e purtroppo, come se non bastasse, sono costretti a combattere anche contro le fake news”.