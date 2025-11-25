Al Museo di Civitavecchia si parla del Mitraismo: giovedì la conferenza • Terzo Binario News

Vi aspettiamo giovedì 27 novembre al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia per la conferenza Il mito della forza invincibile: il Mitraismo, dedicata alla presentazione del volume Mithra. Deus Sol Invictus di Alessandra Piccinini e Maurizio Antonio de Pascalis.

L’incontro rappresenta un’occasione per esplorare uno dei culti più affascinanti e misteriosi dell’antichità: il mitraismo, religione di origine orientale che conobbe larga diffusione nell’Impero romano e trovò particolare radicamento tra soldati, marinai e negli ambienti legati alla flotta imperiale.

In dialogo conLara Anniboletti, Direttrice del Museo, e Gianni Curreli, gli autori illustreranno la genesi e lo sviluppo del volume, il percorso di ricerca che ha portato alla sua realizzazione e i principali temi trattati, accompagnando il pubblico in un viaggio tra miti, simboli e testimonianze archeologiche legate al culto di Mitra.

A completare l’incontro, una presentazione dedicata ai principali mitrei in Italia e nel mondo, per offrire uno sguardo turistico e culturale su uno dei fenomeni religiosi più suggestivi del mondo romano.

ATTENZIONE Si comunica che il museo è attualmente interessato da lavori di riallestimento nell’ambito del PNRR.