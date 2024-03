Al Museo del Saxofono un omaggio straordinario a Pino Daniele • Terzo Binario News

Mal Di Te è un progetto musicale dedicato a Pino Daniele, alla sua città natale, Napoli, e alla sua eredità musicale, che si pone l’obiettivo di creare in ogni concerto una sorta di album unico ed irripetibile dell’artista ripreso dal vivo.

La scelta dei brani mescola il caratteristico sound del blues, del jazz, del funky e della musica napoletana, creando un’atmosfera unica che cattura l’anima della città, esaltandone temi ricorrenti come l’amore, la passione, la vita quotidiana e le sfide della vita urbana.

Un concerto nato da un’idea di Giulia Maglione, dal profondo amore per la sua terra, Napoli, la sua storia, ed in particolare per Pino Daniele, che interpreta da sempre. Un evento dove la musica, non solo è occasione di incontro tra anime, ma anche condivisione di esperienze, emozioni e si traduce in una fortissima empatia tra persone fondamentalmente diverse tra loro ma unite da un fortissimo amore per la musica, la cultura e l’arte in generale.

Questo è quello che accadrà sabato 6 aprile 2024, in un luogo unico e suggestivo, il Museo del Saxofono di Fiumicino, museo riconosciuto e accreditata nell’Organizzazione Museale del Lazio e dove si mescolano virtuosamente varie attività culturali, dalla musica all’arte, dalla mostre artistiche ai progetti culturali, con il concerto “Mal di te” di Giulia Maglione, un vero e proprio omaggio a Pino Daniele con la Iesaino’ band.

Voce narrante dello spettacolo è Maurizio Yorck, che contribuirà ad arricchire la performance della band raccontando aneddoti e curiosità importanti della carriera artistica del musicista napoletano, a volte interpretando alcuni dei versi delle canzoni di Pino da sempre scolpite nella memoria e nel cuore di tutti coloro che amano la sua musica.

MODALITÁ E TEMPI DI ACCESSO

ORARI

Apericena: ore 20.00

Concerto: ore 21.00

Per tutti coloro che parteciperanno al solo concerto,

l’ingresso sarà garantito dalle ore 20.45.

COSTI

Apericena: 15,00€ *

Concerto: 17,00€

(più 1,00€ diritti di prevendita)

* L’apericena si svolgerà in modalità buffet, serviti dal nostro personale.

Nel rinfresco sarà presente una vasta scelta tra aperitivi, stuzzichini di vario tipo, piatti unici freddi o caldi, il tutto accompagnato da bibite analcoliche, aperitivi, acqua e vino fresco.

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=468280&CallingPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.liveticket.it%2Fmuseodelsaxofono&InstantBuy=1&FromCalendar=1