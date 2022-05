Al Museo del Saxofono di Maccarese sabato di scena lo swing italiano - Terzo Binario News

La stagione musicale primaverile al Museo del Saxofono prosegue, sabato 7 maggio alle 21,30, con il live del Ciribiribin Italian Swing Orchestra, un ensemble nato con l’intento di far rivivere lo swing e la musica italiana formato da Coky Ricciolino (voce solista), Andrea Tardioli (saxofono e clarinetto), Dario Pierini (pianoforte), Flavia Ostini (contrabbasso) e Antonio Donatone (batteria).

Do you swing italiano è un piacevole concerto alla riscoperta del nostro patrimonio musicale, un viaggio tra melodie indimenticabili come Silenzioso Slow e Ma l’Amore No, un itinerario musicale dedicato ad artisti come Rabagliati, Bruno Martino, Natalino Otto, Fred Buscaglione, il Trio Lescano e molti altri.

L’idea prende spunto anche dalla storia artistica e musicale di Nick La Rocca, nato da genitori siciliani che emigrarono a New Orleans, ed uno dei primi artisti ad incidere un disco nella storia del Jazz.

Nick proveniva dalla Sicilia come tanti altri jazzisti famosi nel mondo, allora perché non far riscoprire un repertorio che nulla ha da invidiare a quello americano? La Ciribiribin Italian Swing Orchestra nasce per questa finalità, un incontro di musicisti appassionati di jazz ma con il “Made in Italy” nel sangue. Il gruppo presenta sin da subito un affiatamento intenso e raro, tale da assicurare un piacevole e divertente ascolto ad un pubblico variegato e di ogni fascia d’età.

Il concerto, come da consuetudine, è anticipato da un’apericena opzionale (15 euro). I biglietti del concerto sono in vendita sul circuito Liveticket o direttamente al Museo, via dei Molini snc Maccarese, costo 15 euro per il solo ingresso.