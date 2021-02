Al Lions Club Civitavecchia Porto Traiano i complimenti dell'Oak Brook Illinois - Terzo Binario News

La sede statunitense di Oak Brook Illinois del Lions Club International si è congratulata con i Soci del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano per l’assiduo impegno dimostrato durante questo anno lionistico.

Il Presidente Internazionale Jung-Yul Choi ha conferito la patch per il labaro ed ha espresso parole di gratitudine a tutti i Soci per l’instancabile impegno dimostrato in questo difficile periodo di pandemia da Covid-19.

Egli ha affermato che sono i Club come il nostro che incarnano concretamente la Missione dei Lions: “Dare modo ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale attraverso i Lions Club”.

La Presidente Primula Ferranti ha consegnato al Vicepresidente Benedetto Marasà il riconoscimento del Centenario. Nell’attuale anno lionistico 2020-2021 Benedetto Marasà si sta distinguendo per la partecipazione attiva e lodevole nella realizzazione delle attività di servizio. I Soci si uniscono nel congratularsi con l’amico Benedetto per questo importante riconoscimento.

