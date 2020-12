Al Ciofs-Fp Lazio di Ladispoli è tempo di open day on line - Terzo Binario News

Fino al 30 gennaio 2021 il Ciofs-FP Lazio è lieto di invitare le famiglie interessate di Ladispoli, Cerveteri e comuni limitrofi agli OPEN DAY per iscrivere i giovani dai 14 ai 18 anni ai corsi triennali gratuiti per l’anno scolastico 2020-21.

Nella sede di Via Trieste 6 di Ladispoli le proposte didattiche riguardano i corsi per Operatore Grafico e quello per Operatore del Benessere.

Il Centro ispira la propria proposta formativa al progetto educativo delle Salesiane di Don Bosco.

Al termine del percorso di studi agli studenti del Ciofs-Fp Lazio verrà rilasciata una qualifica professionale utile per l’inserimento nel mondo del lavoro o nella prosecuzione nel sistema scolastico.

A causa dell’emergenza Covid-19, per quest’anno gli Open day saranno on line. Per partecipare bisognerà visitare il sito web www.ciofslazio.it, selezionare il Centro di Formazione Professionale di Ladispoli e registrarsi nel form per una data tra quelle disponibili. Una volta registrato, l’utente riceverà il link Google Meet che lo farà accedere alla videoconferenza “live” dell’OPEN DAY.

Per maggiori informazioni la segreteria didattica è a vostra completa disposizione al numero 06-99226280 o su www.ciofslazio.it.

Con il Ciofs-fp Lazio accendete il futuro dei vostri figli!