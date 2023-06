"Al Centro del Cerchio": un percorso di condivisione, inclusione e partecipazione • Terzo Binario News

“E’ con “Al Centro del Cerchio” che in Municipio XV oggi abbiamo aperto le porte del primo centro anziani ai bambini frequentanti le scuole della prima infanzia del territorio e alle loro famiglie; il primo segnale di apertura alle altre generazioni come da nuovo regolamento dei centri anziani che pone le basi per un percorso di condivisione, inclusione e partecipazione attiva.

Inaugurato oggi al Centro Anziani “San Felice Circeo”, “Al Centro del Cerchio” è un progetto che prevede l’apertura di uno spazio dedicato alla fascia d’età 0 – 5 e alla genitorialità proprio all’interno del CSA.

Un’idea resa possibile grazie all’enorme lavoro dei Servizi Sociali del Municipio XV con la Comunità Educante e che, grazie anche alla collaborazione con Asl Roma 1, delle associazioni territoriali e del contributo di tutti gli iscritti al Centro, proporrà incontri ludici e formativi, corsi, laboratori, spettacoli di burattini e cinema per famiglie realizzati dalla Cooperativa Sociale Cassiavass.

Insieme al Presidente Daniele Torquati e al Presidente di Commissione per le Politiche Sociali, Alfonso Rago, crediamo fermamente nella buona riuscita del progetto; l’apertura di una struttura a disposizione degli anziani ai più piccoli e alle loro famiglie, non può che produrre effetti positivi. Dopo gli anni difficili della pandemia dobbiamo tornare a condividere il più possibile spazi e progettualità e possiamo farlo anche ripartendo proprio dai Centri Anziani.”

Così in una nota le Assessore al Sociale e alla Scuola del Municipio XV, Agnese Rollo e Tatiana Marchisio.