Al Centro Anziani di Tolfa si proiettano gli "spaghetti western" girati in collina • Terzo Binario News

Molti tolfetani e allumieraschi non più giovanissimi se lo ricordano bene quel periodo in cui in collina si giravano i cosidetti “spaghetti western”, pellicole in cui molti di loro erano arruolati come comparse e nei due paesi capitava di incontrare divi più o meno famosi.

Ecco quindi che riprende la programmazione della proiezione dei film presso il Centro Anziani di Tolfa, o meglio Aps La Rocca, un’iniziativa dovuta all’associazione Pro Loco, in particolare del suo presidente Felice Tidei che è andato a scovare pellicole davvero indietro nel tempo, le prime ad essere presentate nei mesi scorsi. Sempre con una scheda illustrativa prima della proiezione nei locali all’ingresso della villa comunale, al piano terra del municipio.



Come seconda parte della cronistoria dei film girati a Tolfa si coprirà il periodo tra il 1965 e il 1970 che comprende una carrellata di quelli di genere WESTERN, girati alla dismessa e bellissima miniera a cielo aperto di allume denominata Cavone o Cavaccia (oggi fa da cornice al campo sportivo di Allumiere).

Di seguito una lista.

1965 “Johnny Oro” regia di Sergio Corbucci con Mark Damon (scene a Rota) (2-3)

1967 “Da uomo a uomo” regia G. Petroni con Lee van Cleef, musica Ennio Morricone (3-4)

1967 Bill il taciturno (Django Kills Softly) con George Eastmann e Liana Orfei scene al Cavone (8 min.)(2,5)

1967 10.000 dollari per un massacro di Romolo Guerrieri con Gianni Garko, Loredana Nusciak cavone (2,5)

1968 “Una forca per un bastardo” regia di Amasi Damiani (2)

1968 “Preparati la bara!” regia Ferdinando Baldi con Terence Hill, Horst Frank, George Eastman (2,5)

1968 “Oggi a me domani a te” regia di Tonino Cervi con Montgomery Ford e Bud Spencer e con inizio scene al Cavone (2,6-3,5) e a Manziana

1968 “E per un tetto un cielo di stelle” regia G. Petroni con G. Gemma musica E. Morricone scene iniziali al Cavone (2-3)

1969 “Un esercito di 5 uomini” con inizio al Casale delle pietrische e scene al Cavone con Bud Spencer, Peter Graves, Nino Castelnuovo musiche di Ennio Morricone.

Questo il calendario delle proiezioni, sempre alle 17:

19 gennaio: DA UOMO A UOMO

26 gennaio: OGGI A ME DOMANI A TE

2 febbraio: E PER UN TETTO UN CIELO DI STELLE

7 febbraio: UN ESERCITO DI 5 UOMINI

La locandina del film e in alto una scena con Lee Van Cleef

Il primo film proposto è diretto da Giulio Petroni, che poi firmerà anche il coinvolgente Tepepa. Da uomo a uomo (Death rides a horse, il titolo internazionale) appartiene al filone della vendetta: il piccolo Bill assiste al massacro della sua famiglia e cresce spinto dall’odio, diventando un abile pistolero, perennemente alla ricerca degli assassini dei genitori e della sorella.

Proprio questo incipit è uno dei momenti più significativi del lungometraggio di Petroni: pur seguendo gli stilemi del genere, questa sequenza mette in mostra una peculiare dose di violenza, sadica e senza sconti, enfatizzata da una colonna sonora, firmata dal monumentale Ennio Morricone, che alterna ballate classiche a sonorità taglienti, quasi disturbanti.