Weekend a Tolfa con la festa di Sant'Antonio Abate e l'avvio del Carnevale • Terzo Binario News

Nei due giorni benedizione degli animali, messa, banda, arte, lancio dei palloni, sfilata di mascherine e naturalmente buon cibo

Sabato 21 gennaio a Tolfa prendono il via i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrocinati dal Comune, dall’Università Agraria nella persona del presidente Giulio Onori e la Società S.Antonio Abate presieduta da Giuliano Ciambella.

Alle 14.30 fino alle 19:30 sarà un susseguirsi di iniziative nel rispetto della tradizione: prenderà il via la sfilata da piazza Matteotti fino alla villa comunale per la benedizione degli animali di piccola taglia, la premiazione degli animali secondo parametri e una mostra di lavori di alcune classi dell’ I.C. di Tolfa. Seguirà la messa nella chiesa di sant’Egidio, la tipica processione per le vie del paese accompagnata dalla Banda G.Verdi e alle 19.30 ci sarà il momento tanto atteso: il tradizionale innalzamento dei palloni aerostatici realizzati dalla famiglia Marazzi.

I festeggiamenti proseguiranno poi per tutta la giornata di domenica 22 con la tipica sfilata e benedizione dei grandi animali e l’ apertura del Carnevale con la sfilata di mascherine.I festeggiamenti si chiuderanno lunedí 23 con la cena sociale e l’estrazione premi. Durante le tre giornate sarà possibile visitare la mostra di Giulio Gari, “ARTE DEL LEGNO”, in via Roma, nei locali dell’ ex farmacia.

“Si ringraziano tutti i volontari, enti e associazioni che a vario titolo partecipano alla salvaguardia e crescita dell’ evento, uno dei piú longevi e amati dalla comunità tolfetana – dice l’assessora alla Cultura e al Borgo tomasa Pala -. Solo con un approccio reticolare e di massima condivisione é possibile garantire la continuità della tradizione con tutti gli aspetti identitari che connotano il nostro borgo e lo rendono sempre piú attrattivo”.

Da tutta l’amministrazione comunale collinare, sindaca Stefania Bentivoglio in testa, arriva un caloroso invito a partecipare e cogliere l’ occasione per degustare i prodotti tipici presso i locali del posto già apprezzati e conosciuti per la bontà dei prodotti offerti.