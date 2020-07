“Aiutatemi affinché Penelope possa camminare”: appello di mamma Francesca - Terzo Binario News

Una raccolta fondi per aiutare Penelope, una bimba di 3 anni di Roma a cui è stata diagnosticata la sindrome da lassità e ipotonia muscolare e lagamentosa.

“Ho capito quando aveva 10 mesi che qualcosa non andava – spiega Francesca, mamma di Penelope – Non mi sono scoraggiata, ho intrapreso un secondo lavoro per permetterle di effettuare un importante percorso fisioterapico”. Le spese sono tantissime per una famiglia con due figli: “Purtroppo la pandemia ha messo in difficoltà moltissimi settori professionali tra cui quelli in cui lavoro io e mio marito”.

Per questo motivo ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. Nel suo appello Francesca chiede aiuto per le fisioterapie, la logopedia, le numerose visite cardiologiche che la bambina deve affrontare continuamente. “Penelope è monitorata costantemente, la sua muscolatura è molto debole – conclude la mamma – Aiutatemi affinché possa camminare e parlare sempre meglio”.

La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/una-tela-per-penelope