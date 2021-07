Agresti ringrazia per il personale per la ripulitura della Don Milani di Valcanneto - Terzo Binario News

La scuola era stata imbrattata dai vandali

“Prima e dopo! Un sincero e profondo ringraziamento ai collaboratori scolastici i quali, alcuni rientrati da meritate ferie, si sono rimboccati le maniche ed hanno ripulito a fondo i locali imbrattati da stupidi decerebrati figli di incapaci.

La Scuola, benché maltrattata da gente ignorante, ragazzi e pseudoadulti, che non riconoscono passione ed impegno dei lavoratori della conoscenza, non si arrende e non si ferma!

Ringrazio come dirigente scolastico, ma soprattutto come cittadino di una Nazione che voglio sia civile e lo è grazie al vostro impegno!”

Riccardo Agresti