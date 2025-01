Aggredisce una donna sul 14 e poi si scaglia sui Carabinieri, 24enne brasiliana arrestata sulla Prenestina • Terzo Binario News

in via Prenestina, una donna a bordo di un autobus di linea 14, avrebbe minacciato e colpito con un pugno al volto una passeggera, intimandole di consegnarle 20 euro.

Il conducente del mezzo ha interrotto la corsa in via Prenestina e ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che si trovava in transito. I militari sono riusciti a bloccare la donna che, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha tentato di aggredire anche loro.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Casilino per delle lesioni riportate al naso.

La donna, gravemente indiziata di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, originaria del Brasile, di 24 anni, è stata medicata sul posto per delle escoriazioni al braccio, successivamente arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.