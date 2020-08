Ha aggredito la ex compagna, una brasiliana di 42 anni: un 36enne italiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

L’episodio è accaduto domenica 30 agosto in via dei Marsi, nel quartiere di San Lorenzo, davanti a minori.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, la donna ha riportato ferite guaribili in un giorno.