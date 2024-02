Adozione del cuore per nonno Black in canile da troppo tempo • Terzo Binario News

E’ urgente provvedere alla salvezza di nonno BLACK di questo bel giovanotto che soffre molto la reclusione dopo una vita passata sulla strada, non per scelta personale, lui nel box soffre tanto ma proprio tanto interveniamo con urgenza per la sua salvezza prima che sia troppo tardi,

whatsapp Letizia 3276362179

Jessica 3336812191 cercasi con URGENZA SALVEZZA

Canile sanitario di Donnici (Cs) Nonno BLACK…

Una vita intera vissuta per strada, insieme ai suoi compagni di avventure, libero era felice…nei tanti anni avrà certo incontrato pericoli, patito il freddo e la fame, ma è vissuto superando tutto.

Adesso è recluso in un box e soffre, soffre tanto

SI STA LASCIANDO ANDARE

Solo fuori dal box ritrova il sorriso

BLack ha bisogno di aiuto…non può vivere assolutamente in canile!!!

Aiutateci a salvarlo con URGENZA prima che sia troppo tardi!!!

Black ha 13/14 anni stimati, taglia media(15/16 kg)

Positivo alla leishmania, effettuata terapia come da protocollo.

Compatibile con i suoi simili.

CERCA CON URGENZA SALVEZZA

Si affida con profilassi sanitaria completa

Per info messaggio WHATSAPP

Letizia 327 636 2179

Jessica 333 681 2191