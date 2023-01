Adozione del cuore per la splendida micia Giulia • Terzo Binario News

EMERGENZA, ABBIAMO POCHE ORE, ALTRIMENTI TORNA IN PUGLIA

GIULIA, a Milano, dolcissima ma dominante, HA PERSO L’ADOZIONE!



E’ davvero molto bella, affettuosa e dolce con le persone, carattere

dominante con alcuni suoi simili, i più deboli…

Molto giovane, un anno circa.



Può vivere con altri suoi simili ma devono avere un carattere forte come

il suo, altrimenti lei vuole prevalere.

E’ a Milano. Urge trovarle adozione, altrimenti tornerà in Puglia, da dove

arriva.

E’ sterilizzata, sverminata, vaccinata e FIV FELV negativa.

Per info: ADOTTAMI COL CUORE – ODV

349.6325688

info@adottamicolcuore.com

Pubblicato lunedì, 9 Gennaio 2023