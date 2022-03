Aderisce ad Azione la Stefanelli, presidente del consiglio comunale di Montalto - Terzo Binario News

Ornella Stefanelli, attuale presidente del consiglio comunale di Montalto di Castro, aderisce ad Azione.

“Condivido il progetto di Azione sul territorio, per contribuire alla crescita del comune di Montalto di Castro. Ringrazio Valentina Grippo per l’attenzione alle problematiche legate alle politiche scolastiche su cui ho basato il mio percorso professionale ed amministrativo e sono convinta di poterlo continuare in modo ancora piu’ proficuo con Azione, un partito da sempre attento a queste tematiche”.

Soddisfazione e’ stata espressa dalla consigliera regionale Valentina Grippo, segretaria regionale del Lazio e portavoce nazionale di Azione: “Benvenuta a Ornella Stefanelli, che da oggi entra a far parte della famiglia di Azione. E’ una donna capace che concilia il lavoro da insegnante con il suo impegno istituzionale e civico. Con Ornella, si aggiunge un altro amministratore locale nel Lazio, sicuramente continuera’ a svolgere un ottimo lavoro per il Comune di Montalto di Castro e strutturera’ sul territorio il progetto politico di Azione”.