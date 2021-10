Addio alla prof Manuela Cammelli, ex insegnante delle media di Santa Marinella - Terzo Binario News

L’hanno trovata in senza vita Manuela Cammelli, una ex insegnante di Santa Marinella, nella sua abitazione di via Etruria.

Qualche sera fa è stata trovata morta, con i Carabinieri che successivamente sono intervenuti per i rilievi del caso e determinare le cause del decesso.

Era moto conosciuta nella Perla per via degli anni di insegnamento dell’italiano alla scuola media Carducci, dove sono stati centinaia gli studenti che ha avuto in classe e che hanno continuato a volerle bene anche dopo essere andati alle superiori.