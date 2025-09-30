Addio a Roberto Nicolai, il dottore gentile di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il cordoglio di Forza Italia, per il quale è stato consigliere comunale

“Forza Italia Civitavecchia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Nicolai, già consigliere comunale e tesserato storico, stimato medico e uomo di grande umanità.

Roberto è stato un punto di riferimento per tanti cittadini, sempre disponibile, gentile e attento ai bisogni degli altri. La sua competenza professionale e la sua naturale mitezza hanno lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui.

Civitavecchia perde un professionista eccellente, un amministratore serio e un uomo perbene.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità di Forza Italia Civitavecchia”.

“Ho appreso con dolore della scomparsa di Roberto Nicolai. Sicuro riferimento per tante famiglie civitavecchiesi da medico di famiglia professionale e premuroso, ha voluto dare il suo contributo anche alla politica e al centrodestra cittadino, ricoprendo la carica di consigliere comunale durante l’ amministrazione De Sio. Lo ricordo con particolare affetto, ed esprimo le mie più sentite Condoglianze ai suoi cari”. Così Emanuela Mari, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.