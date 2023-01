Addio a Gino Rosati, ex custode dello Scoponi di Tolfa • Terzo Binario News

Per un tentativo disperato di salvataggio è atterrato anche l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare

Tolfa piange Gino Rosati, ex custode del Felice Scoponi, il camp del comune collinare. Aveva 55 anni ed era malato da tempo.

Nonostante ciò oggi, dopo aver accusato un malore in casa è arrivato l’elisoccorso, nel tentativo disperato di salvargli la vita ma non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è sparsa in un lampo, visto che Rosati era molto conosciuto nell’ambente sportivo per il suo lavoro nell’impianto della Pacifica.

Ma non solo: anche fra chi lo conosceva, come gli ex compagni di scuola, è emerso il dispiacere per il suo decesso.