Addio a Francesco Nerli, ex presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia - Terzo Binario News

Addio a Francesco Nerli, ex presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia. Nato a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno il 26 gennaio 1948, ha diretto l’ente portuale dal 94 per poi divenire presidente dell’Associazione porti italiani e di presidente dell’Autorità portuale di Napoli. Fu il padre della legge di riforma dell’ordinamento portuale italiano (Legge 84/1994) che infatti di chiama Legge Nerli. Aveva anche una voce su Wikipedia.

L’Adsp Civitavecchia: “L’Autorità Portuale di Civitavecchia piange il suo primo Presidente. Se ne è andato il senatore Francesco Nerli, primo Presidente della storia dell’Autorità Portuale, nata per effetto della Legge 84 del 1994.

Grazie alle sue intuizioni, grazie ai rapporti consolidati negli anni è riuscito prima a portare a compimento la revisione del Piano Regolatore Portuale e poi a trovare un’enorme mole di finanziamenti che hanno portato alla radicale trasformazione dello scalo, a renderlo quello che è oggi, aperto a qualsiasi tipologia di traffico.

Quello che era un piccolo porto di una realtà di provincia, grazie a Nerli è diventato il Porto di Roma, uno degli approdi di maggiore importanza a livello nazionale e nel Mediterraneo.

Ma la sua opera è andata oltre quelle che sono state le intuizioni prima e le realizzazioni poi.

La stessa crescita e il prestigio accumulato negli anni dall’Ente sono figli del suo lavoro, della sua tenacia e della serietà con la quale ha sempre affrontato i problemi.

In questo momento, tutta l’Autorità Portuale di Civitavecchia si stringe attorno alla famiglia nel ricordo di un grande uomo.

“Francesco Nerli è stato sicuramente – dichiara il Presidente Francesco Maria di Majo – l’artefice dello straordinario sviluppo che il porto ha avuto negli ultimi decenni e credo di interpretare il pensiero di tutta la comunità portuale locale e di chi ha lavorato a stretto contatto con lui nel proporre di intitolare a Francesco Nerli la sala Conferenze dell’Autorità Portuale”.

Assoporti: “Assoporti piange il suo past Presidente Francesco Nerli, uno degli

autori della riforma portuale, oltre che Presidente delle Autorità Portuali di Civitavecchia e di

Napoli. Francesco Nerli è stato un uomo di grandi passioni, un uomo di mare, attento alle

istanze dei lavoratori con una visione legata allo sviluppo dei nostri porti. La sua generosità

non è sempre stata ripagata da eguale moneta. Per oltre un decennio ha dovuto combattere

per dimostrare la sua innocenza; per una persona dotata di un forte senso delle istituzioni, si è

trattato di una enorme sofferenza, vissuta con grande dignità sino al riconoscimento pieno di

innocenza”.

La Cpc: “Abbiamo appreso con infinita tristezza la scomparsa del nostro amico Francesco Nerli, già Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia.

Il nostro profondo cordoglio e le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia.

Francesco era un Uomo che ha scritto pagine importanti nella storia della portualita’ nazionale, e nel nostro porto.

Ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento ed una mente lucida su analisi e prospettive del settore del lavoro portuale.