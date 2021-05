Addio a Flavio, 23enne che dà l'esempio a Cerveteri: ha voluto donare gli organi - Terzo Binario News

“È un giorno molto doloroso per la nostra comunità. L’altro ieri è morto Flavio Giurin, 23 anni, stroncato in pochissimi giorni dalla aplasia midollare.

Non ho mai conosciuto Flavio, ma abbiamo un caro amico in comune che mi ha parlato di lui, della sua energia e della sua passione per il calcio e per la Lazio.

Mi ha anche raccontato di una sua coraggiosa scelta: alcuni anni fa fece scrivere sulla carta d’identità di voler donare gli organi.

La sua famiglia ha rispettato questa decisione con un gesto che ha consentito a Flavio di salvare altre vite. Oggi, alle ore 15, presso la Chiesa della Santissima Trinità in via Fontana Morella si terranno le esequie.

La famiglia ha chiesto a tutti coloro che vorranno di non portare fiori, ma di effettuare una donazione all’AIDO – Associazione Italiana Donatori di Organi, come avrebbe voluto Flavio. A loro e a tutte le persone che vogliono bene a Flavio va l’abbraccio forte della nostra comunità”.

Alessio Pascucci