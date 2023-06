Addio a Ezio Calderai, il cordoglio di Civitavecchia e della politica • Terzo Binario News

Avvocato conosciuto, è stato anche sindaco della città portuale

Scomparso oggi Ezio Calderai, esperto in diritto amministrativo è stato avvocato stimato ed ascoltato. ha rivestito il ruolo di assessore all’Urbanistica del comune di Civitavecchia nonché quello di sindaco della città portuale

Di seguito i commenti di cordoglio.

Fabio Angeloni – Difficile spiegare il mio sbigottimento. Eravamo stati insieme poche settimane fa con altri due amici, sarebbe stata la nostra ultima volta e tra noi quattro fu lui a tenere banco.

Difficile spiegare che era Ezio. La sua profonda cultura internazionale, il suo coraggio, il suo anticonformismo. L’ultima battaglia politica che ci ha visto insieme è stata la denuncia dello sperpero e delle ruberie della Fondazione Cassa di Risparmio. Avevamo ragione e i fatti ce l’hanno data. Poi quelli con le mani in pasta hanno messo tutto a tacere.

Passione. Cultura. Intelligenza. Sono i tre inquilini che hanno abitato con lui fino all’ultimo insieme al suo grande amore per Civitavecchia dove ha scelto di svolgere la sua carriera politica. Quindi sarebbe bello spiegare la sua figura tra grugniti e gridi nella giungla dei politici da queste parti. Bello ma alquanto impossibile (Bandar Log, direbbe Kipling).

Le sue “Cento pillole”- l’ultima è di appena un mese fa – venivano inviate per mail ad una settantina di amici, commentando lo scenario politico nazionale senza mai dimenticare il quadro d’insieme internazionale. Ci mancheranno anche quelle.

Ernesto Tedesco – Persona ovunque stimata, collega dalle chiare doti umane e professionali, ex sindaco della città: la scomparsa di Ezio Calderai lascia un senso di vuoto che sarà difficile colmare. Alla sua famiglia le mie sentite condoglianze, alla classe politica cittadina l’obbligo di saperne raccogliere nel modo migliore l’eredità di correttezza, visione e garbo.

Pietro Tidei – Con la scomparsa dell’Avv. Calderai, Civitavecchia perde un punto di riferimento importante e con lui se ne va un pezzo della storia della Città a cui la sua cultura, passione ed impegno disinteressato, hanno dato tanto. Esperto in diritto amministrativo è stato Avvocato stimato ed ascoltato nel suo mondo professionale. Così come nel suo ruolo di Assessore all’Urbanistica prima e di Sindaco poi, ha dimostrato lungimiranza e grande capacità di ascolto verso i bisogni reali della Comunità locale. Lo ricordo ancora, Presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia nel periodo che ha visto la nascita della Fondazione Cassa di Risparmio, impegnato a sostenere in tutti i modi possibili, il tessuto economico e produttivo della Città. A sua moglie Marina, alle sue figlie Valentina ed Elisa giungano le più sentite e sincere condoglianze.

Tutta la Lega cittadina esprime cordoglio per al scomparsa dell’avvocato Ezio Calderai. Uomo di raffinata cultura, professionista esemplare, è stato anche sindaco di Civitavecchia. Anche dopo la fine del suo impegno diretto nella politica cittadina, ha sempre saputo dispensare consigli preziosissimi a chi poteva riceverli e trasformarli in proposta.