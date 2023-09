Ad Allumiere torna la “Giornata della solidarietà” con il cammino inclusivo • Terzo Binario News

Una bella giornata inclusiva, quella di mercoledì, organizzata ad Allumiere da “I Sentieri dell’allume” insieme alla delegata alle pari opportunità, Alessia Brancaleoni e all’assessore allo sport, Romina Scocco.

Insieme ai ragazzi di alcune case famiglia e di alcuni diversamente abili del comprensorio, si è svolta con successo la terza edizione della “Giornata di solidarietà”, iniziata con una visita al Santuario delle Grazie per poi recarsi al Faggeto, dove gli ospiti hanno potuto anche fare trekking fino al campetto sportivo di La Bianca.

“Quella di mercoledì – ha commentato la Brancaleoni – è stata una bellissima esperienza, concepita per dare ai più giovani una maggiore opportunità per riflettere sul senso e l’importanza della solidarietà intesa anche come empatia e sostegno reciproco. Rientra in un più ampio progetto, volto a promuovere una maggiore consapevolezza su questioni sociali rilevanti, nell’ottica di una società più equa e inclusiva”.