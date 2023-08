Ad Allumiere è febbre da Palio • Terzo Binario News

Tutto è quasi pronto per la kermesse, preceduta anche quest’anno dalla “Notte del Cencio”

In attesa di un Palio delle Contrade che si avvicina ormai a grandi passi, oggi il sindaco Luigi Landi ha ricevuto una gradita sorpresa. L’artista locale Luca Piermartini ha infatti voluto omaggiare il primo cittadino di Allumiere con una targa di legno d’ulivo da lui stesso realizzata, dove sono raffigurati gli stemmi delle sei contrade e il logo del Palio.

Per chi fosse interessato, l’artista sta realizzando anche dei gadget ad hoc che sarà possibile acquistare nel fine settimana dedicato alla kermesse più attesa e più lunga dell’estate collinare, 18 e 19 agosto.

Dopo le varie sagre rionali, tutte molto riuscite e apprezzate, il prossimo appuntamento è a Ferragosto con la “Notte del Cencio”, durante la quale, dal loggione del Comune, verrà mostrato in presa diretta il drappo, quest’anno dedicato alla scoperta del Dna e realizzato ancora una volta da Maria Luisa Taranta.

Il tutto non farà che rendere ancora più trepidante l’attesa del magico evento, quando domenica 19, dopo il rigoroso corteo storico e la performance degli sbandieratori, i diciotto somari delle Contrade Burò, Ghetto, La Bianca, Nona, Polveriera e Sant’Antonio si contenderanno il titolo di campioni della piazza in tre batterie al cardiopalma intorno alla “Fontana Tonda”.

La sera del sabato – una volta terminato il “Mini Palio”, che servirà ai protagonisti a quattro zampe da prova generale anche per sondare un po’ il terreno – come ormai tradizione comanda, ciascuna contrada darà il via ad una vigilia di passione, che durerà fino a notte inoltrata tra balli, brindisi, riti di buon auspicio e tanto divertimento.

Molto apprezzato, anche quest’anno, il trailer del Palio, proiettato ieri sera in Piazza della Repubblica dopo la brillante performance di Andrea Perrone.