Ad Allumiere domani si presenta il libro di Marco Fracassa • Terzo Binario News

Domani sabato 8 luglio alle ore 18 ad Allumiere presso l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, in Piazza della Repubblica, verrà presentato il libro “Il manager e le quattro cardinali. Dalle virtù alle soft skills’’ scritto da Marco Fracassa e edito da Prospettiva Editrice.

Presiederà Anna Fedeli, introdurrà l’evento il Sindaco di Allumiere Luigi Landi, le letture saranno affidate a Roberto Gari. Relatore, l’autore dell’opera, Marco Fracassa. Concluderà l’On. Alessandro Battilocchio.

Il testo facendo tesoro della cultura classica e cristiana, filosofica, storica, letteraria, anche sportiva, rappresenta un decalogo tecnico e morale al tempo stesso, ricco di spontaneità, che propone norme comportamentali con valenza pedagogica per il manager e le realtà organizzative ma anche per chiunque operi a livello lavorativo o voglia meramente approfondire le virtù e le soft skills. Nel lavoro vengono esplicati i concetti delle quattro virtù cardinali di sapienza/prudenza,

fortezza, temperanza e giustizia e le soft skills, che da esse derivano, attraverso richiami storici, letterari, artistici, sportivi ed autobiografici. Ne consegue una proposta di impegno professionale ed etico proiettato verso il presente ed il futuro, arricchita da una messe di richiami al passato, alla cultura classica ed uno sguardo meditato sul presente ideale e professionale, in una loro dialettica:

un respiro di sapienza e di moralità, di etica singola e collettiva.

Pubblicato giovedì, 6 Luglio 2023