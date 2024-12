Acqua non potabile a Marina di Cerveteri, il Comitato: "Non si sa per quanto" • Terzo Binario News

“Nella frazione di Marina di Cerveteri sembra che la pace non esista mai, neppure nel periodo natalizio e così si vive un’ emergenza dietro l’ altra.

Dopo le situazioni drammatiche dell’ illuminazione pubblica, del depuratore fuori uso e del totale abbandono del territorio, non potevamo farci mancare l’allarme dell’acqua potabile di Campo di Mare.

Ebbene si , come regalo sotto l’ albero i cittadini della frazione si sono trovati l’ ordinanza del Sindaco n° 64 del 16-12-2024. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, il documento riporta il divieto di utilizzo dell’ acqua potabile con la motivazione di contaminazione della stessa da parte di batteri fecali, per essere precisi da “Escherichia Coli” e “Batteri Coliformi”.

Nella mattinata del 17 dicembre, come Comitato, abbiamo protocollato la richiesta di un’autobotte di acqua, per fortuna l’ istanza è stata accolta puntualmente dall’ amministrazione, che insieme ad ACEA, hanno predisposto il mezzo. Da informazioni raccolte, siamo venuti a conoscenza che il SIAN (Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione) ha ripetuto le analisi dell’ acqua raccolte in Piazza Prima Rosa, ad’ oggi però il divieto è ancora in essere.

Al di là della situazione assurda di trovare batteri fecali nella acque, i cittadini sono spaesati e senza aggiornamenti. Il Comitato Cerenova Campo di Mare si è fatto carico, come sempre, di dare voce ai residenti, ci chiediamo quindi: “Per quanto ancora vigerà il divieto? I cittadini riusciranno a passare le feste senza problemi nelle loro case o dovranno emigrare da amici e parenti?” e ancora, “L’ autobotte parcheggiata vicino la stazione è vigilata da qualcuno o abbandonata a se stessa?”. Ricordiamo a tutti che l’ acqua potabile è un bene di prima necessità, molte persone, soprattutto anziani e disabili, impossibilitati negli spostamenti, stanno vivendo un momento di estremo disagio. E’ Natale e la pace è un diritto di tutti!

Speriamo che l’ amministrazione intervenga con decisione e sollecitudine per tornare alla normalità”.

Il responsabile del Comitato Cittadini Cerenova Campo di Mare

Alessio Catoni

comitatocerenovacampodimare@gmail.com