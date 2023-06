Acqua non potabile a Civitavecchia, posizionate le autobotti • Terzo Binario News

STAZIONAMENTO AUTOBOTTI per alleviare i disagi derivanti dalla non potabilità dell’acqua nelle zone indicate dall’ordinanza sindacale, il gestore idrico ACEA ATO2 sta predisponendo un servizio sostitutivo tramite stazionamento di autobotti nelle seguenti zone:

San Liborio davanti supermercato EMI;

via d’Avenia;

via Guastatori del Genio 85 (prossimità ponte autostradale);

via Casaletto Rosso 50 (prossimità fermata autobus).

Il servizio dovrebbe essere attivo, salvo imprevisti, già dalla serata di oggi e fino a cessate esigenze.

Per eventuali necessità e urgenze è possibile chiamare il numero verde 800.130.335