Trasversale, la Cancellieri: "A giorni il commissario per la Orte Civitavecchia" - Terzo Binario News

Parlando della Orte-Civitavecchia, lungo la stessa direttrice, la vice ministra Cancelleri ha annunciato che sarà “all’interno delle opere da commissariare”.

“A giorni – ha detto – il presidente Conte con un Dpcm diramerà sia le opere sia il nome del

commissario che se ne occuperà. Rientra tra una cinquantina di opere in giro per l’Italia che connotano come il Governo sta avendo un’attenzione specifica per i territori. Il miracolo di

Genova deve succedere ovunque”.

Ad accompagnare il vice ministro nel sopralluogo di oggi, tra gli altri, Raffaele Celia, responsabile Anas del coordinamento territoriale Toscana, Marche e Umbria e il consigliere regionale M5s Thomas De Luca.