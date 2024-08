Accordo sulla sicurezza sul lavoro fra Cgil, Uil e comune di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Si è chiuso definitivamente con l’incontro di oggi il lavoro di elaborazione, confronto e sottoscrizione del Protocollo d’intesa per il sostegno alla buona e stabile occupazione, la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, la legalità e l’inclusione sociale avviato il 22 luglio tra Cgil Cisl Uil territoriali e il Comune di Civitavecchia .

Il confronto che oggi arriva a conclusione con le firme di CGIL UIL territoriali e il Comune di Civitavecchia ha prodotto un primo importante risultato per il territorio e le lavoratrici e i lavoratori. L’accordo prevede:

oltre a condividere la delibera del comune che prevede l’applicazione del salario minimo di 9 euro l’ora per gli appalti, i sub appalti del Comune e delle Partecipate, il reimpiego dei lavoratori/lavoratrici utilizzati dall’appaltatore uscente , con carattere di continuità, alle medesime condizioni; l’istituzione di un osservatorio delle politiche per il lavoro, la formazione, l’istruzione e la legalità; l’istituzione di una cabina di regia sulle dinamiche di relazione tra le parti sociali, nel contesto del lavoro cittadino.

L’accordo sottoscritto ribadisce l’importanza e l’impegno condiviso dalle parti nel favorire il rilancio delle attività portuali, marittime e artigianali e presta particolare attenzione alle attività che dovranno sorgere nell’area di TVN, sottolineando il fatto che ogni attività, anche industriale, dovrà essere in sintonia con l’ambiente e la salubrità della cittadinanza.

Tra gli impegni sottoscritti di particolare rilievo, infine, l’impegno delle parti ad attivare ogni strumento utile ad assicurare ed aumentare la sicurezza sul lavoro e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti e nei sistemi produttivi del territorio.

Dopo l’intesa , che sembra segnare una novità positiva per le relazioni sindacali sul territorio, CGIL e Uil aspettano e confidano di dar seguito e in concreto a ciascuno degli impegni assunti e sottoscritti e auspicano che gli stessi, applicati e mantenuti, possano rappresentare un primo passo verso il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone e dare nel contempo il segnale che il mondo del lavoro possa finalmente tornare ad essere un tratto fondamentale e distintivo per l’intera comunità”.

Segretaria Generale CGIL Territoriale Civitavecchia Roma Nord Viterbo Stefania Pomante

Segretario Generale UIL Territoriale Civitavecchia Viterbo Giancarlo Turchetti