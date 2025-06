Accordo fra Pincio e Confcommercio: "Si rilancia l'economia di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Ztl e accoglienza, turismo, enogastronomia e periferie: questi i punti-chiave su cui verte il protocollo d’intesa firmato ieri al Pincio tra il Comune di Civitavecchia e Confcommercio Litorale Nord.

Nella Sala Giunta la sottoscrizione dell’accordo, valido per due anni rinnovabile per altri due, la firma l’hanno apposta il sindaco Marco Piendibene e il presidente Graziano Luciani. Presenti anche Cristiano Avolio e Antonio Palomba di Confcommercio, l’assessore a commercio e urbanistica Enzo D’Antó e il consigliere comunale Giancarlo Cangani.

«Per Civitavecchia è arrivato il momento di sganciarsi dall’impronta esclusivamente industriale – ha detto il primo cittadino – perché il terziario ha fornito benessere alla città almeno fino agli anni ‘90. Adesso i turisti sfiorano la città anche se ci sono segnali di volontà di rimanere.

Questo, come la ztl, sono interventi da coordinare con l’associazione di categoria attraverso il protocollo». «»L’obiettivo – scrivono dal Pincio – è quello di promuovere lo sviluppo economico, commerciale, turistico e sociale del territorio attraverso strumenti di dialogo, co-progettazione e valorizzazione delle risorse esistenti».

Per Luciani «in passato non venivamo ascoltati, stavolta abbiamo per iscritto alcuni progetti. È un cambio di rotta importante. Mettiamo a disposizione del Pincio uffici e competenze per risolvere i problemi. Va ottimizzata la ricchezza che portano i croceristi, all’apparenza briciole, in realtà è una fonte di benessere. In questo senso, è importante che il Come, come istituzione, interloquisca con gli armatori anche se il dialogo non è semplice».

Nello specifico, il protocollo definisce una serie di ambiti strategici d’intervento: dalla revisione condivisa delle tariffe locali e l’avvio di un sistema di cashback cittadino, al sostegno alla digitalizzazione delle aree commerciali e alla condivisione del nuovo regolamento dehors. Tra le progettualità più rilevanti figura il “Forte Village”, un villaggio estivo dedicato alla promozione delle attività economiche attraverso eventi e iniziative rivolte a cittadini e turisti. «sul piano turistico – ha aggiunto l’assessore D’Antò – si è voluta formalizzare una collaborazione già esistente. Certo, gli orari di chiusura sono dei temi caldi del confronto». il Protocollo prevede la definizione di strategie comuni per valorizzare l’enogastronomia locale, potenziare l’accoglienza croceristica e di prossimità, e rafforzare la promozione digitale tramite piattaforme dedicate come “Civitavecchia Excellence”. Sul fronte del decoro urbano e della sostenibilità, è prevista l’attivazione di campagne di sensibilizzazione e interventi congiunti per migliorare la qualità degli spazi cittadini. Sostegno a iniziative a favore dei titolari di Disability Card. Tra gli altri, Pincio e Confcommercio si impegnano inoltre a rafforzare le reti territoriali, sostenendo i Comitati dei Commercianti di Quartiere come strumento di rappresentanza delle diverse esigenze locali, puntando così un faro sugli esercizi di periferia.