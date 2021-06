Accoltellato in strada: un denunciato - Terzo Binario News

Accoltellato in strada a Tor San Lorenzo. L’episodio è avvenuto martedì 15 giugno. A rimanere ferito un romeno di 53 anni, residente ad Ardea e noto alle forze dell’ordine. L’uomo, nel corso di una lite, è stato ferito da un individuo poi fuggito. Il 53enne – che non ha esposto querela – è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Camillo: per lui sono otto i giorni di prognosi.

L’arma non è stata ritrovata ma i carabinieri – compagnia di Anzio e stazione di Tor San Lorenzo – hanno acquisito elementi utili al caso e hanno identificato un romano di 39 anni, anche lui noto alle forze dell’ordine. Rintracciato, è stato accompagnato in caserma e denunciato per lesioni personali aggravate.