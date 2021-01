Accoltellamento in pieno centro a Civitavecchia: interviene la Polizia - Terzo Binario News

Il ferito, non grave, è in ospedale Un aggressore è scappato in auto: preso

Accoltellamento in pieno centro a Civitavecchia.

La Polizia è intervenuta poco fa largo Marco Galli dove due uomini hanno aggredito un terzo, ferendolo ma non in modo grave.

Una agente fuori servizio, di passaggio in zona, ha assistito alla scena chiedendo l’intervento dei colleghi i due aggressori nel frattempo e sono scappati, uno a piedi e l’altro in auto. Uno di essi è stato intercettato dai poliziotti. Al momento risulta essere in stato di fermo.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale, San Paolo di Civitavecchia ma non risulta essere in condizioni gravi tutti e tre i protagonisti della vicenda, sono civitavecchiesi e tutti i giovani.

Sembrerebbe che l’aggressione oltre che da futili motivi sia stata generata da liti pregresse.